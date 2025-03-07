شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي تبرز أهمية كفاية اليتيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، بطولة كل من النجمة نيللي كريم وكندة علوش وروبي وجيهان الشماشرجي، ظاهرة مهمة للغاية في المجتمعات المتقدمة وهي حرص العائلات التي لم تُرزق بأطفال على كفالة اليتيم ورعايته.

وسرعان ما شهدت أحداث الحلقة السادسة، مشهدا جمع النجمة "كندة علوش – ناهد" وطبيبتها النفسية، لتتحدث الأولى للثانية عن رغبتها في كفالة طفل يتيم بعد أن علمت مرضها بالعقم وعدم الإنجاب بعد محاولاتها المتعددة في الإنجاب ومتابعتها بشكل مستمر مع طبيبة نساء، وسرعان ما عبرت عن رغبتها في كفالة طفل يتيم، وهي الخطوة الجريئة التي يقدم عليها الكثيرون خلال الفترة الأخيرة بالتعاون مع مجلس الأمومة والطفولة.

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على Dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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