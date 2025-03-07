شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق غارقة فى دمائها بمشهد فى مسلسل شباب امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع مسلسل شباب امرأة الذى سيعرض ضمن دراما رمضان 2025، عن واحد من أهم المشاهد فى العمل الذى سيطرح ضمن مسلسلات النصف الثانى من الشهر الكريم، وذلك بعدما نشروا ريل جديدا على موقع الفيديوهات إنستجرام، الذى كشف عن وفاة بطلة العمل النجمة غادة عبد الرازق، التى ظهرت غارقة فى دمها على الأرض.

وعلقوا على الفيديو: "المعلمة شفعات اتقتلت.. بس مين اللي قتلها".

يذكر أن مسلسل شباب امرأة سيعرض على قناة ON، وكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك فى بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين

وتلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

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