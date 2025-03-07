شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 6.. مصطفى شعبان يخرج عن طوع عمه لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

لأول مرة يرفض حكيم باشا "مصطفى شعبان" طاعة عمه نوح "أحمد فؤاد سليم"، في أمر ما، وذلك عندما طلب منه خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل حكيم باشا، أن يربي ابنه ويراعيه بعيداً عن البلد والقصر، ولكن رد عليه حكيم بأن ابنه نوح الصغير سيتربى في كنف أبيه، مما شكل الأمر صدمة لدى عمه الذي اعتاد من حكيم أن يسمع كلامه في كل شيء ولم يتخيل أن يخرج عن طوعه.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل حكيم باشا أحداثا عديدة، حيث قرر حكيم باشا أن يتزوج رسميا من غزل "دينا فؤاد" وتعيش معه في القصر لتخدم ابنها، وطلب من أحد رجاله أن يأتي بكتيب خاص بصور أثاث المنزل لتختار غزل ما تريد منه وتفرشه في القصر، وكانت غزل لا تصدق نفسها لقرار حكيم، وقالت له إنها كانت كل أمنيتها أن تعيش لتخدم ابنها ولا تريد أن تعيش في القصر حتى لا تتسبب له في مشاكل، لكنه أصر أن يتنعم ابنه في مال ونعيم أبيه.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداث مثيرة، حيث قرر سليم "منذر ريحانة" أن يضع يده في يد أعداء حكيم باشا "مصطفى شعبان"، واصل وغراب، وأن يبيع لهما الصفقة القادمة، وبالفعل ذهب لهما، وأعطاهما ورق الصفقة واتفق معهما أن يجعل الصفقة ترسي عليهما، وهذا بسبب الحقد الذي ملأ قلبه خاصة بعدما ظهر ابن حكيم الذي سيرث كل شيء.

وكانت قد كشفت الحلقة السادسة من مسلسل حكيم باشا، الكثير من الأحداث، حيث دخلت حزينة "ماجدة منير" على برنسة "سهر الصايغ" لتوقظها من نومها صباحاً، ودار بينهما حدث اتضح من خلاله الحزن الكبير الذي تحمله برنسة بسبب عدم زواجها وإنجابها، وقد بدأ الشعر الأبيض يغطي رأسها، وحاولت حزينة التخفيف عنها، وزرعت بداخلها الأمل بأنها ستتزوج وستنجب قريباً.

وكشفت أيضا الحلقة السادسة أحداث عدة، حيث فاجأ حكيم باشا، كلاً من غراب "أحمد فهيم" وواصل "رياض الخولي" بتواجده عن طريق نفق تحت الأرض، في مكان تسليم ابنه، واتضح أن سكر "شيماء عباس" كانت قد اتفقت معه وأبلغته عما سيحدث، وحذر حكيم باشا كلا من واصل وغراب بأن يتعرضا له أو لابنه مرة أخرى، كما أجبره على دفع نقوط لابنه وأخذ منه تمثالا من الآثار أيضا كنوع من التأديب، وأمر حكيم باشا غراب ألا يخطو رجاله خطوة في البلد بأكملها إلا بإذن منه شخصياً.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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