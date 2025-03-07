شكرا لقرائتكم خبر عن الفنون الشعبية تعرض أوبريت الليلة الكبيرة فى احتفالية خيمة البالون الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم بعرض أوبريت الليلة الكبيرة، وذلك ضمن احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية بخيمة البالون الرمضانية بقاعة صلاح چاهين.

وتعد خيمة خيمة البالون الرمضانية التي تقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتتضمن عروض خيمة البالون الرمضانية مجموعة من الفقرات منها فقرات السيرك القومي المتنوعة وفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية وفرقة الالآت الشعبية وفرقة أنغام الشباب وتعرض خلال الخيمة الرمضانية مجموعة من الأفلام.

ومن جانبه، قدم الفنان تامر عبد المنعم التحية لأبطال أوبريت الليلة الكبيرة الفنانين الكبار صلاح چاهين وسيد مكاوي وصلاح السقا.

كما تقدم الفنان تامر عبد المنعم بالشكر والتقدير لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو على دعمه ومؤازرته الدائمة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.



خيمة البالون



خيمة رمضان فى مسرح البالون



خيمة مسرح البالون

وقال الفنان تامر عبد المنعم: "هناك أعمال فنية نحن فخورين كمصريين بإظهارها وهناك عمالقة بذلوا جهدا كبيرا لخروج هذه الأعمال للنور".

وأضاف "عبد المنعم": "أوبريت الليلة الكبيرة من أهم الأعمال التي ظهرت للنور، وأتمنى أن أقدم المزيد للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية طول فترة رئاستي له".