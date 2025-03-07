شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 6.. وفاة آدم فى حادثة وعلاقة أغنية لكايروكى مع حساب أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل آدم "سالم الوشاحى" فى حالة حزن بعد إيقافه من الجامعة خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، وطلب منه مروان "على السبع" أن يذهبا إلى السخنة، و فى الطريق يجد مروان أن آدم تعرض لحادث كبير وفي ذات الوقت اشتغلت أغنية بسرح وأتوه لفريق كايروكى، وهى نفس الاغنية التى انتحرت عليها مى "جنا الأشقر" وطلب منها حساب أثينا الغامض أن تستمع لها، وطلب أيضا من آدم يستمع للأغنية وقت الحادث.

وتجد نادين داليدا فى حالة انهيار وتبلغها أن آدم اتوفى، وتلوم نادين نفسها أنها تركته يذهب و لم تجلس معه أكثر وبدأت نادين تصل الأحداث ببعضها البعض لتستنتج الخيوط معا، كما أبلغ أدهم هشام أن حساب أثينا يرسله رسائل أيضا.

مواعيد العرض والإعادة

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء، على قناة الحياة



قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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