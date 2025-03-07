شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تطرح أحدث أعمالها الغنائية كليب اتعلقت بيه فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

تطرح النجمة مى سليم أحدث أعمالها الغنائية أغنية "اتعلقت بيه" الذي انتهت من تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى تركيا على مدا يومين، أول أيام عيد الفطر المقبل 2025، حيث تضع مي اللمسات الأخيرة على الكليب ليكون جاهز لاطلاقه في الوقت المحدد.



مي سليم فى تركيا

أغنية "اتعلقت بيه" تعد أول أغانى مى سليم فى عام 2025، والأغنية من كلمات خالد ڤيرناس، ألحان ياسر نور، توزيع عمرو عبد الفتاح، ماستر ماهر صلاح، وأخراج الكليب زياد خورى، وتنتمى الأغنية لنوعية الأغانى السريعة.

يذكر أن مى سليم طرحت آخر أعمالها الغنائية، "أخينا" فى أغسطس 2024، والأغنية كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع ومكس وماستر أمين نبيل، صولو أورج محمود شاهي، تقول كلمات الأغنية: "كان مستوي الطموحات عالى .. والدنيا حلوة ووردية.. قال إني من النوع الغالي.. قال انه دايب فى عنيا.. وفضل يقول اشعار وكلام.. وأنا في الحاجات ده بدوب يا سلام. ويدوب بخطي معاه لقدام .. التلج ساح وقلب مايا".

يذكر أن مي سليم تتواجد في موسم رمضان الجاري 2025 على محطات الإذاعة من خلال مسلسل هايدى ونوفل ويشاركها في بطولة العمل محمد نشأت، إيناس عز الدين، بمشاركة شروق محمد، دينا وشاحي، أحمد سعد، علي الطيب، إيهاب الزناتي، هبة المهدي، دنيال، وهو من تأليف هشام يحيى، ويذاع على الراديو 9090 يوميا في رمضان الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وتدور أحداث مسلسل هايدي ونوفل حول رجلي الأعمال "عبد العزيز نوفل الحدادي" و"حسنين الخشابي"، وهما من كبار موردي الحديد والخشب لشركات المقاولات، ويسعى الاثنان لحماية ثروتهما وضمان استمرار شراكتهما التجارية عن طريق زواج ابن عبد العزيز نوفل الحدادي (نوفل)، بابنة شريكه (هايدي). ومع ذلك، فإن هايدي ونوفل لا يوافقان على هذه الخطوة ويقرران كل يوم عمل حيلة جديدة لإحباط هذه الزيجة.