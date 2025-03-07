شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يسيطر على محمود عزب بعد زواج عايدة رياض فى مسلسل قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن شديد سيطر على نصر (محمو عزب) خلال أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6، بسبب زواج مهجة (عايدة رياض) من شناوي (أشرف عبد الباقي)، على الرغم من أنه الشخص الذي يحبها وأرسل لها رسالة من قبل، وأثناء كتب كتابهما جلس نصر أمام بلكونة مهجة، وهو يستمع إلى أغنية "أنت الحب" لأم كلثوم، وبعدها قام بالذهاب إلى منزلها والمباركة لها ولشناوي حزينا.

وكانت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6 شهدت الاحتفال بكتب كتاب شناوي (أشرف عبد الباقي)، ومهجة (عايدة رياض)، وسط فرحتها الشديدة، وغضبه بسبب ما حدث مع نصر (محمود عزب)، خاصة أنه هو الشخص الحقيقي الذي يحبها، وذلك على أنغام أغنية "مبروك يا حياة قلبي مبروك لرامي عياش".

وشهد على زواجهما كل من محمد (آسر ياسين)، وإسماعيل (أحمد خالد صالح)، وبعد كتب الكتاب تقوم مهجة بمفاجأة شناوي بشرائها الدبل الخاصة بالزواج بدلا عنه، وتخبره أنها هي الأخرى تحبه.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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محمود عزب من الحلقة 6



أشرف عبد الباقي وعايدة رياض