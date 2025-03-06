مسلسل الكابتن الحلقة 7.. أكرم حسني يفشل في تزويج وئام مجدي

حسام يبحث عن عريس مناسب لرانيا

View this post on Instagram A post shared by Kmedia (@productionkmedia)

خطة حسام لتجميل صورة رانيا

View this post on Instagram A post shared by Kmedia (@productionkmedia)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 11:49 مساءً - تتواصل الأحداث الكوميدية في الحلقة السابعة من مسلسل ""، حيث يجد حسام عز الدين () نفسه في مأزق جديد أثناء محاولته تنفيذ طلب روح عاطف () بتزويج رانيا ()، لكنه يكتشف أن سمعتها السيئة في الحي تعيق المهمة.يبدأ حسام محاولاته بالبحث عن عريس مناسب، فيطلب المساعدة من صاحب مكتب زواج، لكنه يُطرد عندما يسيء الرجل فهم طلبه. يتوجه كريم () بدوره إلى فندق ليعرض على أحد الشبان فرصة إقامة فاخرة مقابل الزواج من رانيا، لكن الشاب يرفض بسبب سمعتها. حتى أن الأمهات في الحي يطردن سما (آية سماحة) عندما تحاول إقناعهن بقبولها كزوجة لأحد أبنائهن.يمكنكِ قراءة.. حادث سقوط طائرة وأرواح الركاب تطارد أكرم حسني.. لقطات من أول حلقة في الكابتنفي موقف طريف آخر، يعرض حسام صورة رانيا على أحد المتسولين، الذي يفر هاربًا بمجرد رؤيتها قائلاً: "رانيا الشمال!"، مما يزيد من إحباط حسام، وبعد فشل كل محاولاته، تأتي لحسام فكرة غير متوقعة، وهي البحث عن شخص ساذج يمكن إقناعه بالزواج من رانيا، ويجد ضالته في تامر (محمد طعيمة)، الذي يتضح أنه يعيش مع سباك وعائلته لأن الصبي الذي أرسله لإحضار "جلدة" لم يعد منذ شهر.ينجح حسام وكريم في إقناع تامر بفكرة الزواج، لكن عاطف يؤكد أن رانيا سترفضه، لذلك، يضع حسام خطة ذكية لتجميل صورة رانيا في أعين الناس، حيث يطلب من أطفال الشارع ترديد أغنية عنها، لكنهم بدلًا من ذلك يغنون "رانيا الشمال", مما يفسد خطته، وعندما يذهب حسام وكريم لخطبة رانيا بالنيابة عن تامر، ترفض بشدة، لكن حسام يقنعها بالتعرف عليه أولًا قبل اتخاذ القرار.في هذه الأثناء، يصل فيديو لحسام إلى صلاح (نائب رئيس النادي)، مما يهدد بكشف خطته، وعلى الجانب الآخر، تتفاقم الأزمة بين حسام وسما، حيث يعرض أهلها عليها فيديو لحسام يثير غضبهم، وعندما تحاول شرح الموقف لهم، يرفضون الاستماع، مما يدفعها إلى التظاهر بالانتحار.إقرئي أيضاً.. حلفاء الأمس منافسو اليوم في دراما رمضان 2025وفي مشهد آخر، يجلس حسام مع تيتا أسرار (ميمي جمال) وعم باني (سامي مغاوري) لمناقشة الحب، بينما يحاول حسام التقرب من أسرار بطريقة غامضة. فهل ينجح في إتمام زواج رانيا من تامر؟مسلسل "" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال وإسماعيل فرغلي وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».