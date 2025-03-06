صابرين بعد استعادة رشاقتها: نسيت إني امرأة 20 سنة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 11:49 مساءً - كشفت الفنانة صابرين، عن سر التحول الأخير في إطلالتها واستعادة رشاقتها وشبابها، وأكدت أنها أهملت أنوثتها 20 عاما بسبب انشغالها بالعمل، مؤكدة أنها لم تكن تحب نفسها، كما تحدثت عن تجربتها مع النجم أحمد حلمي في فيلم لف ودوران، وطريقة تواصلها مع النجم الكبير عادل إمام.

ردت صابرين خلال الجزء الأول من حوارها لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما ابراهيم، على التساؤل حول أسباب تغير مظهرها ورشاقتها، قائلة: كان بقالي 20 سنة نسيت إني امرأة، أنا كنت في حالة شغل وزهد، وأقول لنفسي يلا ما هي ماشية.

وأضافت أنها اكتشفت أنها لم تكن تحب نفسها وكانت دائمًا ضدها، وقالت: اكتشفت إني مكنتش بحب صابرين نهائيا، أكتر حد كان ممكن يبقى ضد صابرين هي صابرين نفسها، أحيانا كنت أقف قدام المراية وأقول لنفسي: ليه مش بتحبي نفسك؟ هتقعي من طولك.

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وأكدت أنها قررت الآن الاهتمام بنفسها والاستمتاع بحياتها كصابرين الإنسانة والفنانة، معقبة: أكثر حاجة تؤثر في الإنسان لما يلاقي عمره بيمر، وكانت مرحلة قصيرة في الحياة ولم ينجز حاجات كثيرة لنفسه، أكثر من 20 سنة محضنتش صابرين، ولا قلت لنفسي: اعملك أكلة حلوة، ارتاحي، كبري دماغك، كنت طول الوقت في الصف وبجري.

وأشارت إلى أن موهبتها الجيدة جعلتها محط أنظار المنتجين والمخرجين للاستعانة بها في الأعمال الفنية؛ لكنها استدركت، قائلة: لكن في الآخر أنا صابرين الست كنت فين؟ لازم أبقى حلوة.

وحول التصريحات المنسوبة لها ضد فيلمها "لف ودوران" مع النجم أحمد حلمي والفنانة دنيا سمير غانم قالت صابرين أنها لم تصرح قبل ذلك بأن مشاركتها في فيلم "لف ودوران" سبوبة، موضحة: الفيلم كان بعد مسلسل أفرح القبة ولما عرض عليا كنت هعمل دور كوميدي وفيه تمثيل ولما حصل أنه اتصور في مدة قليلة واتشال أكتر المشاهد واتعمل بسرعة عشان كان هينزل في العيد وزعلت ساعتها.

وأضافت صابرين: اعتبرت أن الفيلم فسحة إذا كان أحمد حلمي نفسه طلع تبرأ من الفيلم وقال أوعدكم مش هعمل فيلم زي كده تاني ورغم كده الناس حبوه والناس بتحب أحمد حلمي والفيلم مسلي عشان عيلة وكده.

مواقفي من الأدوار الجريئة سبب غيابي

وتابعت: مواقفي من الأدوار الجريئة ممكن خلتني مش موجودة لفترة من الزمن ويمكن هذا الموقف برضو اللي خلاني عملت مسلسل أم كلثوم والناس صدقتني في أم كلثوم لأنها حالة، محدش يفتكر لى مشاهد معينة غير مناسبة.

وأكدت الفنانة صابرين، أنها تطمئن على صحة الزعيم عادل إمام من خلال أبنائه المخرج رامي إمام، والفنان محمد إمام خلال المناسبات العامة سواء أفراح أو عزاء، قائلة: "بشوف رامي ومحمد لو اجتمعنا في مناسبات وطبعا اسأل على الزعيم وبنسأل عليه من وقت لآخر".

وأشارت صابرين، أنها لا تتعصب في لوكيشن التصوير مطالبة زملائها بالشهادة في حقها، مضيفة: "أنا بتعصب من تضييع الوقت وحق المنتج وفلوس تترمي على الأرض، إنما مفيش حاجة غير كده تعصبني".

صابرين: أصعب قرار أخذته كان مسلسل أم كلثوم

وأوضحت صابرين، أنها اتجهت للدراما في فترة ظهورها على المسرح وكانت تقدم أدوارًا مهمة وبدأ المسرح يقل، متابعة: "عملت حاجات تبع المسرح القومي خالتي صفية والدير وبدأت أعمل مسرح تقيل وعملت بطولة مسرحية اسمها على بلاطة وأخرجها محمد صبحي دون تمثيله".

وأكدت صابرين، أن أصعب قرار فني أخذته في حياتها كان المشاركة في مسلسل أم كلثوم، قائلة: "أصعب قرار أخذته كان مسلسل أم كلثوم ومكنتش بحبها خالص في فترة الطفولة لكن عشقت أم كلثوم لما قرأت المسلسل".

وردت على الفنان الذي توافق على العمل معه بدون تردد ولو مشهد واحد وبدون مقابل ولا جنيه قائلة: "عادل إمام ومن غير اختيارات وهيمثل تاني وممكن جدا لو حب دور ولقى شغل مناسب له أكيد هينزل يعمله".

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