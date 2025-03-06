أم تفقد طفلتها وسط تصوير "مدفع رمضان" ومحمد رمضان يتدخل - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحوّلت أجواء الحلقة الخامسة من برنامج "مدفع رمضان"، الذي يقدمه النجم محمد رمضان، إلى لحظات من القلق والتوتر، بعدما فقدت إحدى المشاركات طفلتها بين زحام الجمهور.

وعلى الرغم من فوزها بجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، رفضت استلامها وانهمرت في البكاء، مطالبةً بالبحث عن ابنتها.

سارع محمد رمضان بوقف التصوير، وطلب من فريق العمل والجمهور التركيز على العثور على الطفلة، التي تم العثور عليها بعد جهود مكثفة، لتستعيد والدتها هدوءها وتستلم جائزتها. وشهدت الحلقة أيضاً مواقف إنسانية أخرى، حيث تكفّل رمضان بعلاج سيدة مسنة وساعد امرأة حامل في تأمين تكاليف ولادتها، ما عكس البعد الإنساني للبرنامج.