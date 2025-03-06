مها أحمد تتعرض للتنمر بسبب حديثها عن إبنها

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية مها أحمد لحملة تنمر واسعة بعد تصريحاتها عن إبنها "أحمد"، الذي ينتمي لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة، ما دفعها للبكاء خلال ظهورها في برنامجها التلفزيوني، وعبّرت مها عن إستيائها من التعليقات القاسية التي طالتها، مشيرة إلى أن البعض سخر منها بعد قولها إنها "ضمنت الجنة" برعاية ابنها، مؤكدة أن الهجوم لم يقتصر عليها بل طال طفلها أيضًا.



من جانبه، قدّم مجدي كامل، زوج مها، دعمًا كبيرًا لها، مشددًا على أن ابنهما أحمد هو أجمل نعمة في حياتهما، مستنكرًا قسوة التعليقات، وبعد الجدل، أوضحت مها أحمد أن كلامها فُهم بشكل خاطئ، مؤكدة أنها كانت تعبر عن أملها في الثواب الإلهي وليس تأكيدًا على أي شيء، فيما استغرب زوجها سبب الهجوم عليها وتحريف تصريحاتها.