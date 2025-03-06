هشام ماجد يعبّر عن سعادته بنجاح الجزء الثاني من "أشغال شقة جداً"

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل المصري هشام ماجد عن سعادته الكبيرة بتلقيه ردود أفعال إيجابية عن الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة جدًا"، معتبرًا أن النجاح الذي تحقق في الجزء الأول جعل من العمل تحديًا أكبر للفريق، وأوضح ماجد أن المسلسل شهد تفاعلًا قويًا من الجمهور، خصوصًا مع إضافة الممثل مصطفى غريب الذي أضفى طابعًا كوميديًا مميزًا، كما أشار إلى أن الحلقات القادمة ستتضمن المزيد من المواقف المضحكة والمفاجآت، وأكد ماجد أن تقديم جزء ثانٍ من أي مسلسل ناجح يحمل عبئًا ثقيلًا على فريق العمل، خصوصًا في حال لم يحقق النجاح، مشددًا على أن العمل يهدف إلى تقديم كوميديا تناسب جميع الأعمار.



المسلسل من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، مي كساب، وإنعام سالوسة، وتدور أحداثه حول طبيب شرعي وزوجته الإعلامية وتحديات حياتهما العائلية في قالب كوميدي.