كاميلا كابيو تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

ميرنا وليد - بيروت - تحتفل اليوم النجمة الأميركية الكوبية كاميلا كابيو بعيد ميلادها الـ28، بعد مسيرة فنية مميزة بدأت مع فرقة فيفث هارموني قبل أن تنطلق منفردة وتحقق نجاحًا عالميًا.

منذ إصدارها لأغنية Havana التي تصدرت المخططات، وحتى تعاونها الناجح مع شون مينديز في Señorita ، أثبتت كابيو مكانتها كواحدة من أبرز نجمات البوب.

إلى جانب إنجازاتها الموسيقية، خاضت كابيو تجارب تمثيلية، أبرزها بطولة فيلم "Cinderella"، كما اشتهرت بمواقفها الجريئة ضد التنمر على وسائل التواصل الإجتماعي ودعمها لقضايا الصحة النفسية، وفي يوم ميلادها، يتذكر جمهورها حول العالم أعمالها الناجحة و تأثيرها الإيجابي، متمنين لها مزيدًا من التألق والإبداع في مسيرتها .