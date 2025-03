شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6.. عايدة رياض تعترف بحبها لأشرف عبد الباقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6 الاحتفال بكتب كتاب شناوي (أشرف عبد الباقي)، ومهجة (عايدة رياض)، وسط فرحتها الشديدة، وغضبه بسبب ما حدث مع نصر (محمود عزب)، خاصة أنه هو الشخص الحقيقي الذي يحبها، وذلك على أنغام أغنية "مبروك يا حياة قلبي مبروك لرامي عياش".

وشهد على زواجهما كل من محمد (آسر ياسين)، وإسماعيل (أحمد خالد صالح)، وبعد كتب الكتاب تقوم مهجة بمفاجأة شناوي بشرائها الدبل الخاصة بالزواج بدلا عنه، وتخبره أنها هي الأخرى تحبه.

وكانت الحلقة بدأت صدمة ميار (مي عز الدين) عند رؤيتها لمحمد عزت (آسر ياسين) في منزل طليقها أسعد (دياب)، لتأخذ ابنها وتحاول التخفي من أمامه، حتى لا يحدثها أمام أسعد.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

