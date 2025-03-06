شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 6.. ياسمين عبد العزيز تضبط خالد سليم ونيكول سابا معا والان مع تفاصيل الخبر

استطاعت ليل (ياسمين عبد العزيز) أخيراً ضبط زوجها يوسف (خالد سليم) أثناء تواجده مع رقية العسكرى (نيكول سابا) في منزلها، وذلك خلال نهاية أحداث الحلقة السادسة من مسلسل وتقابل حبيب، لتؤكد الشكوك التي راودتها طوال الفترة الماضية، حيث كانت تشعر بخيانة زوجها لها بسبب تصرفاته الأخيرة وكذلك كذبه عليها الذى تأكدت منه.



مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 6

وخلال الحلقة عادت المياه لمجاريها بين ليل ويوسف بعدما أقسم الأخير كذباً أنه لم يخُنها وليس على علاقة بسيدة أخرى، ويجهز يوسف نفسه للسفر إلى بورسعيد، ويذهب إلى رقية زوجته الثانية التي تندهش من تواجده معها في نفس اليوم الذى تصالح فيه مع ليل، وفجأة تدخل ليل عليهما وسط صدمة واندهاش من الاثنين لتتأكد بنفسها من خيانه زوجها معه.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل وتقابل حبيب، انتباه ليل (ياسمين عبد العزيز) إلى وجود رقية العسكري (نيكول سابا) بصحبة كاريمان (إنجى كيوان) خلال عزاء عائلة أبو العزم، وكذلك وقوف زوجها يوسف معهما بعد انتهاء العزاء، وتسأل يوسف عن سبب تواجد كاريمان التي كانت قد قدمت حفل الشركة، مع رقية ليخبرها أنه يتوقع أنهما أقارب.

بعد مرور أسبوع من العزاء يقرر يوسف التحدث مع ليل في أمر اكتشاف كذبه عليها، ولكنها لا تريد سماع شيء ولكنه يصر على الحديث وبخبرها بالكذب أنه رفض إخبارها بوفاة صديقه عادل وكان يريد الانتهاء من كافة الأمور وبعد ذلك يخبرها، لتطلب من القسم على المصحف ويوافق يوسف ويقسم كذا بأنه لم يخونها وأن ما يقوله لها هو الحقيقة.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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