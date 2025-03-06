شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة 7.. سما وكريم يتعرضان لمواقف محرجة في رحلة البحث عن عريس رانيا الشمال والان مع تفاصيل الخبر

تقترح سما رانيا لمجموعة سيدات يبحثون عن عروسة في محل كوافير وفور أن يشاهدوا صورة رانيا تجتمع حولها السيدات ويطردنها من المحل في الحلقة السابعة من مسلسل الكابتن .

كما يتعرض كريم أيضا لمواقف بايخة في الفندق الذى يعمل به في رحلة البحث عن عريس لرانيا الشمال لحل مشكلة روح عاطف.

ويعرض حسام صورة رانيا على أحد التسولين إلا أنه يرفض أيضا .

تشهد الحلقة السادسة من مسلسل الكابتن نجاح حسام عز الدين " أكرم حسنى في تحقيق أول طلب للأرواح بمساعدة بانى وينتقل إلى تحقيق مهمته الثانية والتي تعد شبه مستحيلة .

يواصل حسام عز الدين في الحلقة السادسة من مسلسل الكابتن إرهاق لاعبى الفريق بالرقص والسهر .

ويطلب من سواريز الذهاب إلى مرور فيصل لاستخراج رخصة، ثم يطلب من كابانى السفر الى النوبة بصحبة والدته وأن يقبل يدها هناك ويعود، ثم يخرب التمرين الأخير قبل المباراة الفاصلة .

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