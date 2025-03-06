شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 7.. محمود حميدة يهدد أحمد مالك وطه دسوقي بسبب سرقة الملف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 7، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، ذهاب "مفتاح" طه دسوقي، إلى منزل الأسرة التي تبنته في طفولته وقاموا بإعادته لدار الأيتام بعد 3 سنوات بعدما رزقهم الله بطفل.

وقام "مفتاح" بإلقاء العتاب واللوم عليهم، حيث انتظرهم أن يأتوا لكى يعيدوه مرة أخرى كما وعدوه، حيث أعطوه خاتماً وأخبروه بأنهم سيأتون لأخذه مرة أخرى، وأعطاهم الخاتم وغادر.

انتقل المشهد إلى مقابلة "ولعة" أحمد مالك و"سحر" فرح يوسف، وأثناء حديثهما تلقى اتصال من "عبيد" مينا أبو الدهب وأخبره أن "بابا ماجد" محمود حميدة يريد الملف ولن تدخلوا الدار بدونه، ويبدو أن "ماجد" يظن أن "ولعة ومفتاح" هما من سرقا الملف.

وكانت الحلقة شهدت قيام "ماجد" محمود حميدة بتعنيف الأطفال بدار الأيتام بعدما قاموا بإلقاء المخدرات في الأرض وأمر بحبسهم بدون طعام كنوع من أنواع العقاب، وأخبر "عبيد" مينا أبو الدهب بأن هناك ملف تمت سرقته من خزينته.

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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