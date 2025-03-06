شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 6.. إيمي سمير غانم تدخل في حالة إغماء بسبب متطلبات المنزل والان مع تفاصيل الخبر

دخلت دعاء "ايمي سمير غانم" في حالة اغماء بسبب ارهاقها من تنظيف المنزل ومتابعة جروبات ابناءها في المدارس، وطلبت من زوجها عبد الباسط "حسن الرداد" أن يذهب لجلب أبناءهم من النادي بعد انتهاء تدريبهم الرياضي، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit.

ورفض عبد الباسط "حسن الرداد" النزول من المنزل ودخل في مشاداة مع زوجته "ايمي سمير غانم" وأمرها بالنزول والذهاب للنادي لترضخ لقراره، ثم فقدت الوعي وسقطت على الكنبة ليذهب بها زوجها الى الطبيبة لتخبرها بأنها فقدت الكثير من الفيتامينات بسبب ضعف التغذية وقلة الراحة.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل عقبال عندكوا، قد شهدت رفض احمد حته "حسن الرداد" طلب من عبد البديع "أوس أوس" لمشاركة زوجته بطة "ايمي سمير غانم" لتصوير أغنية فيديو كليب، كما رفضا عرض مقدم بمليون جنيه من أجل التنازل عن أغنيتهم التي تصدرت الترند.

اكتسبت بطة "ايمي سمير غانم" شهرة كبيرة من تسويق عبد البديع "أوس أوس" لأعمالها، ثم جذبها للنزول للغناء في الأفراح وسط استياء زوجها احمد حته "حسن الرداد"، من المستوى الهابط التي تؤدي من أغاني في الأفراح، وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit.

وحققت بطة "ايمي سمير غانم" شهرة واسعة وأرباح طائلة ثم تصدر أغانيها منصات السوشيال ميديا، وسط حرص عبد البديع "أوس أوس" على الاستفادة منها، بينما يشعر أحمد حته بالتهميش وعدم المشاركة في النجاحات التي تحققها بطة زوجته.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025