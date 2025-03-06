شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي الحلقة السادسة.. خطف هشام وصديقه بعد مشاجرتهما على التمثال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، بطولة كل من النجمة نيللي كريم وكندة علوش وروبي وجيهان الشماشرجي، مشهد خطف "على صبحي – هشام" وصديقه من أسفل عقارهما بعد مشاجرة نشبت بينهما على التمثال الفرعوني، وسرعان ما تم نقلهما إلى منزل "شيرين رضا" التي تقوم بدور سيدة أعمال مهتمة بالآثار الفرعونية.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى المشغل الجديد الذي ستعمل فيه "نيللي كريم – سها" والتي قام بطلبها "بدر" مدير مشغلها السابق من أجل مهمة جديدة ومن المرجح أن تكون مهمة غير شرعية، حيث طلب منها تنفيذ فستان ببطانة داخلية تسمح لهم بإخفاء أشياء بداخلها، وطلبت منهم "سها" سماعة أذن لتقوم بسماع أغانيها المفضلة للمطربة شيرين عبد الوهاب، حيث إنها لا تعمل إلا بسماع تلك الأغانى.

وت‎دور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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خطف هشام



نيللى كريم وصاحب المشغل



مدير مشغل الخياطة



نيللي كريم في المشغل الجديد