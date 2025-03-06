شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 6.. مصطفى شعبان يقرر الزواج من دينا فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، أحداثا عديدة، حيث قرر حكيم باشا أن يتزوج رسميا من غزل "دينا فؤاد" وتعيش معه في القصر لتخدم ابنها، وطلب من أحد رجاله أن يأتي بكتيب خاص بصور أثاث المنزل لتختار غزل ما تريد منه وتفرشه في القصر، وكانت غزل لا تصدق نفسها لقرار حكيم، وقالت له إنها كانت كل أمنيتها أن تعيش لتخدم ابنها ولا تريد أن تعيش في القصر حتى لا تتسبب له في مشاكل، لكنه أصر أن يتنعم ابنه في مال ونعيم أبيه.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداث مثيرة، حيث قرر سليم "منذر ريحانة" أن يضع يده في يد أعداء حكيم باشا "مصطفى شعبان"، واصل وغراب، وأن يبيع لهما الصفقة القادمة، وبالفعل ذهب لهما، وأعطاهما ورق الصفقة واتفق معهما أن يجعل الصفقة ترسي عليهما، وهذا بسبب الحقد الذي ملأ قلبه خاصة بعدما ظهر ابن حكيم الذي سيرث كل شيء.

وكانت قد كشفت الحلقة السادسة من مسلسل حكيم باشا، الكثير من الأحداث، حيث دخلت حزينة "ماجدة منير" على برنسة "سهر الصايغ" لتوقظها من نومها صباحاً، ودار بينهما حدث اتضح من خلاله الحزن الكبير الذي تحمله برنسة بسبب عدم زواجها وإنجابها، وقد بدأ الشعر الأبيض يغطي رأسها، وحاولت حزينة التخفيف عنها، وزرعت بداخلها الأمل بأنها ستتزوج وستنجب قريباً.

وكشفت أيضا الحلقة السادسة أحداث عدة، حيث فاجأ حكيم باشا، كلاً من غراب "أحمد فهيم" وواصل "رياض الخولي" بتواجده عن طريق نفق تحت الأرض، في مكان تسليم ابنه، واتضح أن سكر "شيماء عباس" كانت قد اتفقت معه وأبلغته عما سيحدث، وحذر حكيم باشا كلا من واصل وغراب بأن يتعرضا له أو لابنه مرة أخرى، كما أجبره على دفع نقوط لابنه وأخذ منه تمثالا من الآثار أيضا كنوع من التأديب، وأمر حكيم باشا غراب ألا يخطو رجاله خطوة في البلد بأكملها إلا بإذن منه شخصياً.

وبدأت الحلقة السادسة من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، في سرقة الخادمة سكر "شيماء عباس" لابن حكيم باشا "مصطفى شعبان"، ومن ثم قامت بالـاتصال بواصل لتخبره بذلك، واتفقوا معها على مكان التسليم وعندما وصلت سألت عن ابنها المخطوف ولكنهم قالوا لها إنها ستستلمه في قنا، لكنها رفضت أن تسلمهم ابن حكيم حتى ترى ابنها، وهنا قرر واصل "رياض الخولي" أن يتخلص منها وصوب المسدس نحوها.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025