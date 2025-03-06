شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى وخالد زكى والسبكى وإيهاب فهمى فى عزاء والد دينا كُريم بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر كل من عمرو الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج محمد السبكي والفنان إيهاب فهمى، والفنانة بسمة والكاتب أيمن سلامة والمخرجان محمد بكير وشادى علي والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج حمدى بدر والمنتجة مها سليم، والكاتب تامر حبيب والمنتج محمد حفظى والمنتجة مها سليم، عزاء الخبير الاقتصادى محسن كريم والد المنتجة دينا كُريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان حضر فى بداية العزاء الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والفنان خالد النبوي والفنانة شيرى عادل والفنان محمد علاء جاميكا.

وتوفى، يوم الثلاثاء الماضى، الخبير الاقتصادى محسن كُريم، والد المنتجة دينا كريم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جنازة الراحل من مسجد مصطفى محمود بالدقى.

وكانت دينا كُريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد تحدثت منذ أيام عن موسم رمضان 2025 وقالت إن الدراما الرمضانية فى هذا الموسم الرمضانى للشركة المتحدة تشهد تنوعا كبيرا وفيها تركيبات مختلفة، كمسلسل "ولاد الشمس".

وأضافت دينا كُريم، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناة on، أن كل عام بنشوف اللى بيحبه الناس وبناء عليه بنختار العمل اللى بيحبه للسنة اللى بعدها.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.