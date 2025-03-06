شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 6.. مصطفى شعبان يصدم غراب وواصل بكشفه خطف ابنه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة السادسة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث فاجأ حكيم باشا، كلاً من غراب "أحمد فهيم" وواصل "رياض الخولي" بتواجده عن طريق نفق تحت الأرض، في مكان تسليم ابنه، واتضح أن سكر "شيماء عباس" كانت قد اتفقت معه وأبلغته عما سيحدث، وحذر حكيم باشا كلا من واصل وغراب بأن يتعرضا له أو لابنه مرة أخرى، كما أجبره على دفع نقوط لابنه وأخذ منه تمثالا من الآثار أيضا كنوع من التأديب، وأمر حكيم باشا غراب ألا يخطو رجاله خطوة في البلد بأكملها إلا بإذن منه شخصياً.

وبدأت الحلقة السادسة من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، في سرقة الخادمة سكر "شيماء عباس" لابن حكيم باشا "مصطفى شعبان"، ومن ثم قامت بالـاتصال بواصل لتخبره بذلك، واتفقوا معها على مكان التسليم وعندما وصلت سألت عن ابنها المخطوف ولكنهم قالوا لها إنها ستستلمه في قنا، لكنها رفضت أن تسلمهم ابن حكيم حتى ترى ابنها، وهنا قرر واصل "رياض الخولي" أن يتخلص منها وصوب المسدس نحوها.

وكانت قد شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، انتظار الجميع نتيجة تحليل DNA، التي أجراها حكيم "مصطفى شعبان" ليتأكد من نسب الطفل الذي ادعت غزل "دينا فؤاد" أنه ابنه، وبالفعل خرج الطبيب وقال إن نتيجة التحليل إيجابي أي أن الطفل ابنه، وعندما سمع ذلك حكيم حمل الطفل وكانت الفرحة لم تسع قلبه.

ودخلت برنسة "سعر الصايغ" على زوجة حكيم "مصطفى شعبان" الثانية، ووجدتها ترسم وقد عرف عنها التنبؤ بالأحداث من خلال الرسم، فسألتها عن الرسمة التي ترسمها ووجدت أنها عبارة عن شخص يقف في المنتصف وحولها الكثير الذين يريدون قتله، وعندما سألتها من هذا الشخص أجابت أنه حكيم، وتنبأت أن شرا كبيرا سيصيبه في الفترة القادمة خاصة بعدما ظهر له ولد.

تحدثت جلالة "سلوى خطاب" من ابنتها "هايدي رفعت"، وأكدت لها ضرورة عودتها للقصر مرة أخرى، بعدما تركته بعد موت رضيعها، خاصة بعدما ظهرت زوجة جديدة لحكيم باشا "مصطفى شعبان" واقتنعت ابنتها قسمة بذلك وذهبت على الفور للقصر، ولكن منعها الحراس من الدخول حتى يأتى لهم الإذن من حكيم باشا.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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مسلسل حكيم باشا الحلقة 6