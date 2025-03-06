شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد الحلقة7.. أحمد عبد الوهاب يكشف لمريم الخشت سبب طلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد 3، توضيح السيناريست حسين "أحمد عبد الوهاب" سبب انفصاله عن زوجته وطلاقه، خلال جلسة جمعته بـ مولي "مريم الخشت".

وخلال الحلقة، كشف حسين عن أن زوجته كان مصرة على أن يستكمل عمله في مجال التدريس وإعطاء الدروس الخصوصية، بينما هو كان مصرا على أن يعمل في مجال الصحافة، ومع إصرار موقفهما لم يستكمل معها حياته.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد 3، المذاع عبر قناة "ON"، ومنصة watch it، اتصال ليلى "دينا الشربيني" بابنها شريف "حمزة دياب" المحترف في أحد أندية أوروبا لتعنيفه بعد تداول أخبار في وسائل الإعلام عن تراجع مستواه وظهوره مع الكثير من الفتيات.

وأخبر شريف "حمزة دياب" والدته "دينا الشربيني" بأن ما يشاع عليه غير صحيح وأنه ملتزم في تدريبه وأكد لها أن الصور التي يظهر فيها طبيعية إذ أنه أصبح أحد مشاهير الكرة في تركيا، بينما هو يخدعها وفور أن أغلقت الهاتف ظهرت فتاة معه في منزله.

وخلال الحلقة، أصيب أحمد "شريف سلامة" بالحصبة عن طريقة نقل العدوى عن طفله عمرو، وفوجئت ليلى "دينا الشربيني" بظهور علامات طفح جلدى على وجهه.

وتولت ليلى "دينا الشربيني" علاج زوجها وأجرت اتصالاتها مع زوجة ابيها فاتن "الفت امام" وفوزية "ميمى جمال" لمعرفة طريقة علاج الحصبة وطلبت من أبناءها مغادرة المنزل والذهاب لعزبة والدها لعدم تعرضهم للعدوى، بينما اتصل أحمد بوالدته "اسعاد يونس" للتأكد من أنه لم يصاب بالحصبة خلال طفولته وأكدت له أنه لم يصاب بها نهائيا.

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