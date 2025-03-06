شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 6.. خلاف بين إيمي سمير غانم ومخرج عمل فني بسبب خروجها عن النص والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit، خلاف بين صفا "ايمي سمير غانم" ومخرج أحد الأعمال الفنية حيث تعمل ممثلة فيه وقامت بالخروج عن النص المكتوب لها في دورها وتسببت في إعادة المشهد أكثر من مرة.

وجاءت آية "ريهام الشنواني" إلى موقع التصوير لتخبرها بأن حمزة "حسن الرداد" أتى لها لمكتبها وطلب منها التدخل للصلح بينهم وطالبتها بإعطائه فرصة، ثم طلبت صفا "ايمي سمير غانم" الحصول على وجبة بريك ليخبرها أحد العمال أنها تشارك في مشهد واحد ولم يحدد لها وجبة.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل عقبال عندكوا، قد شهدت رفض احمد حته "حسن الرداد" طلب من عبد البديع "أوس أوس" لمشاركة زوجته بطة "ايمي سمير غانم" لتصوير أغنية فيديو كليب، كما رفضا عرض مقدم بمليون جنيه من أجل التنازل عن أغنيتهم التي تصدرت الترند.

اكتسبت بطة "ايمي سمير غانم" شهرة كبيرة من تسويق عبد البديع "أوس أوس" لأعمالها، ثم جذبها للنزول للغناء في الأفراح وسط استياء زوجها احمد حته "حسن الرداد"، من المستوى الهابط التي تؤدي من أغاني في الأفراح، وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit.

وحققت بطة "ايمي سمير غانم" شهرة واسعة وأرباح طائلة ثم تصدر أغانيها منصات السوشيال ميديا، وسط حرص عبد البديع "أوس أوس" على الاستفادة منها، بينما يشعر أحمد حته بالتهميش وعدم المشاركة في النجاحات التي تحققها بطة زوجته.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025