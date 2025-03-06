شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة7.. حسام يحاول العثور على عريس لـ"رانيا الشمال" وصاحب مكتب الزواج يطرده والان مع تفاصيل الخبر

تشعر سما خطيبة حسام عز الدين "أكرم حسنى" بالغيرة من رانيا في الحلقة السابعة من مسلسل الكابتن بينما يخبرها حسام أنه سيبحث عن عريس لم يشاهد فيديو زفاف رانيا .



يذهب حسام عز الدين إلى مكتب للزواج ويطلب منه أن يبحث عن عريس لرانيا والت اشتهرت باسم "رانيا الشمال"، وفور أن شاهد صاحب المكتب صورة رانيا طرده على الفور.

تشهد الحلقة السادسة من مسلسل الكابتن نجاح حسام عز الدين "أكرم حسنى في تحقيق أول طلب للأرواح بمساعدة بانى وينتقل إلى تحقيق مهمته الثانية والتي تعد شبه مستحيلة".

يواصل حسام عز الدين مسلسل في الحلقة السادسة من مسلسل الكابتن إرهاق لاعبى الفريق بالرقص والسهر .



ويطلب من سواريز الذهاب إلى مرور فيصل لاستخراج رخصة، ثم يطلب من كابانى السفر الى النوبة بصحبة والدته وأن يقبل يدها هناك ويعود، ثم يخرب التمرين الأخير قبل المباراة الفاصلة .



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