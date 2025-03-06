شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 6.. علاء مرسي يهدد إيمي سمير غانم بإبلاغ الشرطة بسبب إزعاجهم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit، رواية المخرج معتز التوني قصة جديدة لدعاء وعبد الباسط يقوم بتجسيدهما حسن الرداد وإيمي سمير غانم.

واستوقف عبد البر "علاء مرسي"، دعاء "ايمي سمير غانم" خلال توصيل أبناءها المدارس وحذرها من الفوضى التي يرتكبونها كل يوم خلال الصباح قبل ذهابهم لعملهم والمدارس، وهدد "ايمي سمير غانم" بأنه سيبلغ الشرطة حال تكرار ازعاجه في شقته بشكل يومي.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل عقبال عندكوا، قد شهدت رفض احمد حته "حسن الرداد" طلب من عبد البديع "أوس أوس" لمشاركة زوجته بطة "ايمي سمير غانم" لتصوير أغنية فيديو كليب، كما رفضا عرض مقدم بمليون جنيه من أجل التنازل عن أغنيتهم التي تصدرت الترند.

اكتسبت بطة "ايمي سمير غانم" شهرة كبيرة من تسويق عبد البديع "أوس أوس" لأعمالها، ثم جذبها للنزول للغناء في الأفراح وسط استياء زوجها احمد حته "حسن الرداد"، من المستوى الهابط التي تؤدي من أغاني في الأفراح، وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit.

وحققت بطة "ايمي سمير غانم" شهرة واسعة وأرباح طائلة ثم تصدر أغانيها منصات السوشيال ميديا، وسط حرص عبد البديع "أوس أوس" على الاستفادة منها، بينما يشعر أحمد حته بالتهميش وعدم المشاركة في النجاحات التي تحققها بطة زوجته.

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