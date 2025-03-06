شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 6.. أدهم يطلب من والدته أن تثق فى طلاب الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت العميدة إيمان السعدوى "سوسن بدر" خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، بكل الدكاترة فى الجامعة لمعرفة سبب سرقة آدم "سالم الوشاحى" على الامتحانات وتحويل آدم ومروان وداليدا للتحقيق، وواجهت زينة "ميران عبد الوارث" أدهم "نبيل عيسى" أنه كان يحب مى ويساند الطلاب بسبب إعجابه وحبه لـ مى.

وطلب أدهم من والدته إيمان أن تثق فيه وأنه يثق فى الطلاب ويدعمهم، وأن فى حساب اسمه أثينا الغامض يراقبهم ويتجسس عليهم ويفضحهم، وأن هشام سوف يقف معه ويصلون للحقيقة.

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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