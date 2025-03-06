شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 6.. اختفاء تحاليل مى من المستشفى وعودة هشام للجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ الدكتور والد مى "محمود قابيل" خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، أن تحاليل مى "جنا الأشقر" اختفت من المستشفى، واتضح أن وراء الأمر اتفاق زوجته وفاء مع صلاح يزن.

وقابل هشام "تامر هاشم" عميدة الجامعة إيمان السعدوى "سوسن بدر" وطلبت منه أن يعمل على شبكة الجامعة ويعرف مين متراقب و يأمن الشبكة ووافق لكن بشرط أن يعود إلى الجامعة ويأخذ الشهادة الذى يستحقها ومن حقه. وأبلغت العميدة إيمان الطالب آدم أنه موقوف عن دخول الجامعة بسبب تجسسه على الامتحانات.

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.



مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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