شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي الحلقة السادسة.. مدام رقية تطلب جواب توت غنخ آمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت النجمة شيرين رضا "مدام رقية" من على صبحي "هشام" جلب خطاب زوجة الملك الفرعوني توت غنخ آمون، لتغريه بمبلغ مالى ضخم مقابل تنفيذ ذلك الطلب، وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى رفض هشام تنفيذ طلبها لتضغط عليه بالتقاط صورة له مع التمثال الفرعوني من أجل الضغط عليه أكثر وأكثر، وهو ما لم يتقبله الأخير ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

وت‎دور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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مدام رقية