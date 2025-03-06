شكرا لقرائتكم خبر عن حلاوة شمسنا ومخاصماك وشيرين عبد الوهاب.. مزيكا شاكر خضير فى مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي، للمخرج محمد شاكر خضير، مزيكا مختلفة طوال الحلقة التي عرضت اليوم، حيث ضمت أغنية "مخاصماك" للمطربة نوال عبد الشافي، والتي زينت مشهد دفن "أحمد حاتم – ربيع" أثناء توجيه رسالة توبيخ من قبل زوجته "جيهان الشماشرجي – نجلاء" لتعمل الأغنية وتغير ملامح المشهد من بكاء إلى ضحك.

وسرعان ما برز اسم النجمة شيرين عبد الوهاب، في إحدى مشاهد المسلسل، وبالتحديد تزامناً مع عمل "نيللي كريم – سها" في المشغل الجديد، حيث إنها لا تعمل إلا بدون أن تسمع أغانى للنجمة شيرين عبد الوهاب، حيث طالبت القائمين على المشغل منحها سماعة لتقوم بسماع الأغانى أثناء عملها.

وانتهت الحلقة السادسة بأغنية لفرقة رضا الشهيرة "حلاوة شمسنا" تزامناً مع انتهاء الأحداث وفتح "نجلاء" أحد الشنط أسفل السرير واكتشاف "روبي – أحلام" للحقيبة التى تحتوى على آلاف الدولارات والتي قد تركها أحد زبائنها في الأوبر وتم خطفه فى أحداث الحلقات السابقة.

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على Dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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ابن روبي



مشهد دفن ربيع وشقيقات نجلاء