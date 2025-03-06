شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي الحلقة السادسة.. زواج فرحات من ناهد وتحقيق حلم نجلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، بطولة كل من النجمة نيللي كريم وكندة علوش وروبي وجيهان الشماشرجي، بمشهد زواج "حاتم صلاح – فرحات" على "كندة علوش – ناهد" وهو ما يكون تحقيق الحلم الثاني للنجمة "جيهان الشماشرجي – نجلاء" بعدما سبق واعترفت لشقيقتها "روبي – أحلام" بالحلم وسرعان ما تحقق للمرة الثانية.

‎تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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ابن روبي