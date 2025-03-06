شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6.. صدمة مى عز الدين بعد رؤية آسر ياسين فى منزل دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6 والتي جاءت بعنوان "الحب فوق هضبة الهرم"، صدمة ميار (مي عز الدين) عند رؤيتها لمحمد عزت (آسر ياسين) في منزل طليقها أسعد (دياب)، لتأخذ ابنها وتحاول التخفي من أمامه، حتى لا يحدثها أمام أسعد.

وكانت الحلقة الماضية من مسلسل قلبي ومفتاحه شهدت محاولة أسعد (دياب) استمالة قلب ميار (مي عز الدين) من جديد، حيث قام بشراء شبكة جديدة وقدمها لها، كما ذهب بها إلى أحد المطاعم الكبيرة ليتناول الطعام معها ويعبر لها عن حبه، ولكن ما حدث كان صادما.

إذ نشب خلاف من جديد بينهما بسبب رؤية ميار له وهو ينظر إلى سيدة أخرى دون احترام تواجدها، إلى جانبها صدمتها من اختيار الطعام وكل شئ بنفسه دون سؤالها عن رأيها أو عن ما تود، لتنتهي الخروجة بكارثية، ويضطرا إلى مغادرة المطعم دون أن يأكلا أي شيء.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.



ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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