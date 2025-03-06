شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 6.. حسن الرداد يذهب لبيت إيمي ووالدها يرفض قبول اعتذاره والان مع تفاصيل الخبر

ذهب حمزة "حسن الرداد" إلى منزل صفا "ايمي سمير غانم وفور أن دق على الباب فتح له محمد أبو داوود "والد صفا"، ورفض الاستماع له وحاول مرارا أن يخبره بحقيقة سوء التفهم والمتسبب في ارسال الرسالة لهاتف صفا، لتدخل صفا بينهما وتطالب والدها بالخروج لمقابلة صديقاتها ثم يغلقون الباب في وجه حمزة.

وتعقب حمزة "حسن الرداد"، صفا "ايمي سمير غانم" إذا وجدها تدخل أحد الكافيهات ليطلب منها الجلوس معه ويشرح لها سوء التفاهم ثم يظهر في الخلفية المخرج معتز التوني ويغادرا الطاولة التي يجلسان عليها ويجلسوا معه لتعبر صفا "ايمي سمير غانم" عن اعجابها بكل أعماله الفنية، خلال الحلقة السادسة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل عقبال عندكوا، قد شهدت رفض احمد حته "حسن الرداد" طلب من عبد البديع "أوس أوس" لمشاركة زوجته بطة "ايمي سمير غانم" لتصوير أغنية فيديو كليب، كما رفضا عرض مقدم بمليون جنيه من أجل التنازل عن أغنيتهم التي تصدرت الترند.

اكتسبت بطة "ايمي سمير غانم" شهرة كبيرة من تسويق عبد البديع "أوس أوس" لأعمالها، ثم جذبها للنزول للغناء في الأفراح وسط استياء زوجها احمد حته "حسن الرداد"، من المستوى الهابط التي تؤدي من أغاني في الأفراح، وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit.

وحققت بطة "ايمي سمير غانم" شهرة واسعة وأرباح طائلة ثم تصدر أغانيها منصات السوشيال ميديا، وسط حرص عبد البديع "أوس أوس" على الاستفادة منها، بينما يشعر أحمد حته بالتهميش وعدم المشاركة في النجاحات التي تحققها بطة زوجته.

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