شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 7.. القبض على ولعة.. وعبيد يطلب من قطايف إعادة الملف لماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 7، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، تحدث عبيد مع قطايف ليعيد الملف ولكنه رفض وأخبره بأنه سيعطى الملف للصحفية "تهانى" مريم الجندي، الفتاة التي يحبها.

ذهب قطايف لمقابلة "تهانى" مريم الجندي، وسألها هل ستتركه ولن تقابله مرة أخرى لو قرر عدم إعطائها الملف، انتقل المشهد إلى حديث "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي حول تخطيط لفكرة حبس "ماجد" لكى ينتهيان من هذا الأمر، وفى صباح اليوم التالى ذهب "ولعة" لعربة فول لشراء ساندوتشات، ولكنه تفاجئ بوقوف ميكروباص ويبدو أنه تابع للحكومة وقبضوا عليه اشتباها فيه.

وكانت الحلقة شهدت ذهاب "مفتاح" طه دسوقي، إلى منزل الأسرة التي تبنته في طفولته وقاموا بإعادته لدار الأيتام بعد 3 سنوات بعدما رزقهم الله بطفل.

وقام "مفتاح" بإلقاء العتاب واللوم عليهم، حيث انتظرهم أن يأتوا لكى يعيدوه مرة أخرى كما وعدوه، حيث أعطوه خاتماً وأخبروه بأنهم سيأتون لأخذه مرة أخرى، وأعطاهم الخاتم وغادر.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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