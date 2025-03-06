شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 6.. ريهام الشنواني تطرد حسن الرداد من مكتبها بعد هجومه عليها والان مع تفاصيل الخبر

لجأ حمزة "حسن الرداد" إلى آية الباروني "ريهام الشنواني" صديقة صفا "ايمي سمير غانم" المقربة لمحاولة التدخل وحل الأزمة بينه وبينه خطيبته ولكنها رفضت التدخل وأخبرته بأن صديقتها تستحق شخص أفضل منه بل تستحق شيء أفضل من الزواج بشكل عام.

وحدثت مشاداة بين حمزة "حسن الرداد"، وآية "ريهام الشنواني" بسبب تعنفيها له واتهمها بأنها معقدة من الرجال لتنهي اللقاء بطرده من مكتبها، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل عقبال عندكوا، قد شهدت رفض احمد حته "حسن الرداد" طلب من عبد البديع "أوس أوس" لمشاركة زوجته بطة "ايمي سمير غانم" لتصوير أغنية فيديو كليب، كما رفضا عرض مقدم بمليون جنيه من أجل التنازل عن أغنيتهم التي تصدرت الترند.

اكتسبت بطة "ايمي سمير غانم" شهرة كبيرة من تسويق عبد البديع "أوس أوس" لأعمالها، ثم جذبها للنزول للغناء في الأفراح وسط استياء زوجها احمد حته "حسن الرداد"، من المستوى الهابط التي تؤدي من أغاني في الأفراح، وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit.

وحققت بطة "ايمي سمير غانم" شهرة واسعة وأرباح طائلة ثم تصدر أغانيها منصات السوشيال ميديا، وسط حرص عبد البديع "أوس أوس" على الاستفادة منها، بينما يشعر أحمد حته بالتهميش وعدم المشاركة في النجاحات التي تحققها بطة زوجته.

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