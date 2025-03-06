شكرا لقرائتكم خبر عن الحب فوق هضبة الهرم.. عنوان مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6 بطولة النجمين آسر ياسين ومي عز الدين، تحت عنوان "الحب فوق هضبة الهرم"، حيث بدأت الحلقة باستعدادات كتب كتاب شناوي (أشرف عبد الباقي) ومهجة (عايدة رياض)، في منزل أسعد (دياب)، وبحضور كل من عزت (آسر ياسين)، وميار (مي عز الدين).

وكانت الحلقة الماضية من مسلسل قلبي ومفتاحه شهدت محاولة أسعد (دياب) استمالة قلب ميار (مي عز الدين) من جديد، حيث قام بشراء شبكة جديدة وقدمها لها، كما ذهب بها إلى أحد المطاعم الكبيرة ليتناول الطعام معها ويعبر لها عن حبه، ولكن ما حدث كان صادما.

إذ نشب خلاف من جديد بينهما بسبب رؤية ميار له وهو ينظر إلى سيدة أخرى دون احترام تواجدها، إلى جانبها صدمتها من اختيار الطعام وكل شئ بنفسه دون سؤالها عن رأيها أو عن ما تود، لتنتهي الخروجة بكارثية، ويضطرا إلى مغادرة المطعم دون أن يأكلا أي شيء.

كما شهد اللقاء الثاني بين محمد عزت (اسر ياسين) وميار (مي عز الدين)، حيث يذهب محمد إلى منزل والدة أسعد (عايدة رياض) برفقة خاله شناوي (أشرف عبد الباقي) في الموعد الذي حدده أسعد لكتب كتاب والدته وشناوي.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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