المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان 2025.. مفاجأة تصويت الجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 10:19 مساءً - شهد تصويت الجمهور حول المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان 2025 باستفتاء جوائز النقاد للدراما العربية، تحولا كبيرا في اليوم السادس من مسلسلات النصف الأول من الشهر الفضيل، حيث ذهب الجمهور لدعم مسلسل المداح الجزء الخامس، ومن بعده العتاولة وتراجع مسلسل أشغال شقة جدا للمركز الثالث لأول مرة منذ بدء التصويت.

المداح الجزء الخامس يتصدر للمرة الأولى والعتاولة يلاحقه

تصويت الجمهور للمسلسلات المصرية مع عرض الحلقة السادسة، شهد تغيير كبيرا، حيث تصدر مسلسل المداح للنجم حمادة هلال القائمة، بعد اشتعال الصراع بين الخير والشر داخل العمل.

مسلسل العتاولة 2 فرض نفسه في المركز الثاني مع عودة خضر ونصار للتعاون مع عيسى الوزان، وظهور ضيفة الشرف جمانا مراد.

مسلسل "أشغال شقة جدا" تصدر قائمة الأعلى مشاهدة طوال الأيام الماضية ولكنه تراجع للمركز الثالث، ولكن تبقى حظوظه قوية للعودة للصدارة خاصة وأن نسب المشاهدة تتأثر بأسماء ضيوف الشرف الذين يقدمون دور خادمة المنزل.

المركز الرابع ذهب في مفاجأة كبرى لمسلسل "ولاد الشمس"، للنجوم محمد حميدة وطه دسوقي وأحمد مالك، وتستمر المفاجأة مع احتلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" للنجم آسر ياسين والفنانة مي عز الدين للمركز الخامس، بينما يتذيل القائمة في المركز السادس مسلسل "النص" للنجم أحمد أمين.

المفاجأة كانت في غياب أعمال راهن صناعها على تصدرها قائمة الأعلى مشاهدة في موسم دراما رمضان وهي كامل العدد++، وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، وإش إش للفنانة مي عمر، وفهد البطل لأحمد العوضي، وسيد الناس لعمرو سعد وحكيم باشا للفنان مصطفى شعبان.

اللافت أن قائمة استفتاء جوائز النقاد للدراما العربية، خلت حتى الآن من التصويت للمسلسلات العربية رغم تميز العديد من مسلسلات الخليج وسوريا ولبنان.

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