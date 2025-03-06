الحلقة السادسة من العتاولة 2 .. "خضر" يدخل في غيبوبة و"نصار" ينفصل عن "حنة"

"نصار و خضر" يتعرضان لطلق ناري

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"عيسى الوزان" يسعى لمعرفة من سرق المال و"خضر" يُطلق زوجته

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مسلسل "العتاولة 2"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 10:19 مساءً - عرض مساء اليوم الحلقة السادسة من مسلسلوالذي يُشارك ببطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم، طارق لطفي،، زينة،، نسرين أمين.وبدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "العتاولة 2" عقب تعرض كل من "خضر، نصار" والذي يُجسد شخصيتهما كل من الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي بعد مطاردتهما من رجال "عدولة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين، وعقب ذلك تتم سرقة الأموال منهما ويتعرضان لطلق ناري مما يؤدي إلى دخول "خضر" في غيبوبة ومحاولات "عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة إنقاذ حياته.كما شهدت أحداث الحلقة سعي "عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة لمعرفة من قام بمُطاردة "خضر، نصار" وسرقة المال منهما، مما يؤدي لمواجهة بين "نصار" و زوجته "حنة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة، لتعترف بأنها من أبلغت "عدولة" بعملية السرقة ليقوم "نصار" بتطليقها والإنفصال عنها.اقرأي أيضاً الأغاني الشعبية سلاح صنّاع الدراما للدعاية لمسلسلات رمضان 2025فيما ظهرت خلال أحداث الحلقة "المعلمة شديدة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة فيفي عبده وهي تحاول منع "شادية" من العودة إلى "عاطف" والذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى أبو سريع، وعلى جانب أخر تلتقي بـ"النطاط" وهو الشخص الذي أرسلته لمراقبة وسرقة بيت "العتاولة".وتنتهي أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "العتاولة 2" بظهور الشخص الخائن والذي ينقل تفاصيل تحركات كل من "خضر، نصار" إلى "عدولة" والذي يتضح بأنه أحد الرجال الذين يعمل معهم ويُدعى "أبو جارية".وتدور أحداث الموسم الثاني من "" في إطار من التشويق والإثارة. بعد أن غسل يديه من الماضي، يجد نصار) نفسه بين المطرقة والسندان، عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلّف علاجه الملايين، ويرضخ لضغوط زوجته () للعودة إلى عالم الإجرام مع شقيقه خضر ()، ويتصاعد التوتر عندما يواجهان عيسى الوزان ()، الذي نكتشف أنه لم يمُت في الجزء الأول، ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورّطهما في مزيد من الجرائم.

مسلسل "العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.يمكنكِ قراءة جدل قبل العرض: مسلسلات رمضانية تتصدّر الترند قبل انطلاق السباق "فيديو"

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