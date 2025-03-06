صابرين تُشيد بفيلم "الملحد" وتدافع عنه

ميرنا وليد - بيروت - أثنت الممثلة المصرية صابرين على فيلم "الملحد" الذي أثار جدلاً كبيراً قبل عرضه في دور السينما، مشيرة إلى أنه يناقش قضية الإلحاد والتدين بطريقة متوازنة، حيث يعرض أفكارًا يمكن أن تكون صحيحة أو خاطئة من جانب كل طرف، و قالت صابرين: "الفيلم يعرض تصورات مختلفة حول هذه القضية، مما يساعد الشباب على فهم أن ديننا هو دين الوسطية.

" وأعربت عن أملها في أن يحظى الفيلم بفرصة ليشاهدها الجمهور ويستفيد من رسالته.

كانت تلك التصريحات في لقاء لها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" على قناة القاهرة والناس .

فيلم "الملحد" من بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، وتارا عماد، ومن إخراج محمد العدل وتأليف إبراهيم عيسى.