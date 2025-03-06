رحيل صانع محتوى عالمي بعد أسابيع من الغيبوبة

ميرنا وليد - بيروت - فارق اليوتيوبر وصانع المحتوى الأميركي أندرو كروس، المعروف باسم "Desert Drifter"، الحياة عن عمر 36 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير مأساوي أسفر عن إصابته بصدمة دماغية خطيرة، وبعد أن قضى أكثر من شهر في غيبوبة منذ 31 كانون الثاني الماضي، قررت عائلته إيقاف أجهزة الإنعاش، ليرحل محاطًا بأحبائه.



أعلنت شقيقته جينا خبر وفاته عبر منصة CaringBridge، قائلة: "روحه تحررت وسط النور والحب"، مضيفة أن الأجواء كانت مفعمة بالسلام والمودة، حيث رافقته زوجته إيفلين، إلى جانب والديه وأصدقائه المقربين في لحظاته الأخيرة، وفي لفتة مؤثرة، اصطف الطاقم الطبي في الممرات أثناء نقله من وحدة العناية المركزة، تقديرًا له.

عقب الحادث، أُطلقت حملة تبرعات على GoFundMe للمساهمة في تكاليف علاجه، وبلغت التبرعات 488,967 دولارًا، ما يعكس الدعم الكبير الذي حظي به من جمهوره ومحبيه.

عرف كروس بشعبيته الواسعة عبر قناته "Across The West"، حيث وثّق مغامراته الإستكشافية في الجبال والمناطق الأثرية، مقدمًا محتوى يجمع بين التاريخ والمغامرة، وحصدت فيديوهاته ملايين المشاهدات.