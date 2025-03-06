شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مسلسل الكابتن الحلقة 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعرض مسلسل الكابتن الحلقة 7، بطولة النجم أكرم حسنى، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC و DMC دراما، ومنصة Watch it.

مواعيد العرض والإعادة



يعرض مسلسل الكابتن على قناة DMC الساعة 9.45 مساء ويعاد الساعة 3.45 مساء والساعة 8 صباحا، كما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما الساعة 12 منتصف الليل ويعاد الساعة 11.15 صباحاً والساعة 7.30 مساء هذا بالإضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it.

قصة مسلسل الكابتن



وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالاته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

أبطال مسلسل الكابتن



مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين.

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