شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزيز يلعب دور محامي في فيلم تامر حسني "Restart" والان مع تفاصيل الخبر

يعلب الفنان أحمد عزيز دور محامي يدعى أحمد، في فيلم النجم تامر حسني Restart ، تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد وباسم سمره ومحمد ثروت.



وسبق وشارك أحمد عزيز في فيلم تاج بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وينتظر أحمد عزيز عرض فيلمه مع الفنان العالمى مينا مسعود من خلال فيلم "في عز الضهر" وكل من، إيمان العاصي وشيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقص عادل.