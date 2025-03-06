هاني البحيري ينفي لـ الخليج 365 انزعاجه من تقليد باسم سمرة له في مسلسل العتاولة 2

هاني البحيري: لم أشعر بأي ضيق

إصابة باسم سمرة في الكواليس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 05:55 مساءً - ظهر الفنان، خلال أحد مشاهد الحلقة الخامسة من مسلسل، وهو يُقلد مصمم الأزياء، وذلك كحيلة منه في إحدى عمليات النصب، حيث زعم البعض أنّ ذلك المشهد تسبب في ضيق وانزعاج شديد، لـ"البحيري".وبدوره، حسم مصمم الأزياء هاني البحيري، حقيقة تلك المزاعم المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي طوال الساعات القليلة الماضية، مؤكدًا لـ"الخليج 365"، أنّها عارية تمامًا عن الصحة، ولم ينزعج من تقليد باسم سمرة له إطلاقًا، قائلًا: "لم أشعر بأي ضيق من المشهد، وهذا الأمر لم يُغضبني كما يزعم البعض".

يذكر أنّ باسم سمرة قد تعرض لإصابة بسيطه خلال تصوير مشاهده في مسلسل العتاولة2 وحرص على طمأنة جمهوره وقال في منشورٍ له: "الحمدلله على قضاء الله وقدره إصابه بسيطة أثناء تصوير مسلسل العتاولة جرح فى إيدي تسبب فى 10 غرز ده للتوضيح للجمهور العزيز القلقان الحمد لله بخير وجت بسيطة شكرا لكل حد سأل وأطمن عليا".

باسم سمرة يتحدث عن شخصية "عيسى الوزان"

وكان باسم سمرة، قد أشار في بيانٍ صحفي، إلى أن الوصول لشخصية مميزة تحظى بقبول كبير لدي المُشاهدين مثل "عيسي الوزان"، يعود لعوامل مُختلفة منها اجتهاده الشخصي ورؤية المُخرج والفريق الفني عموماً ودعم شركة الإنتاج.

وعن تأثير الدراما في تغيير الأفكار والقوانين، قال إن ذلك حدث كثيراً في الماضي وجزء من دور الدراما أن تُناقش الأفكار المُختلفة وتنسج من الواقع قصصاً مُتنوعة، وفي كثير من الأحيان يكون الواقع أكثر قسوة مما يُقدم على الشاشة.

وأوضح باسم سمرة أن من مزايا مُسلسل العتاولة أنه منح فرصاً كبيرة لمواهب شابة وأتاح لها مساحات ووضعها في أول طريق النجومية، وقال إنه يثق جداً في العمل مع السقا وطارق لطفي، وأن كواليس العمل معهما كانت مُمتعة جداً وهناك تناغم كبير وتفاهم امام الكاميرا.

وحول كلمة "يلا بينا" التي لازمته في الموسم الأول وكانت من سمات الشخصية، أشار باسم إلي أنها نتاج أفكار مُشتركة بينه وبين المُخرج، وأكد أنها مُستمرة بصورة مُختلفة في الموسم الثاني.

أبطال "العتاولة 2"

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مشاركة عددٍ من النجوم الجدد الذين التحقوا بأسرة العمل، ولعل أبرزهم: الفنانة فيفي عبده التي تجسّد شخصية "شديدة"، وهي سيدة أعمال ثرية، وتربطها علاقة صداقة بـ أحمد السقا وطارق لطفي ويستشيرانها في العديد من الأمور. وأيضاً الفنانة ثراء جبيل التي تجسّد شخصية زوجة خضر (طارق لطفي)؛ حيث تبدأ أحداث الجزء الثاني وهما متزوجان.

ومن النجوم الذين تمت إضافتهم على مسلسل "العتاولة 2": نسرين أمين التي تلعب شخصية عدولة، وهي عدوّة قديمة لنصار وخضر، وتعود للظهور مجدداً في حياتهما. هذا بالإضافة إلى الفنانة مي القاضي التي انضمت إلى أحداث الجزء الثاني؛ لتجسيد شخصية فنانة استعراضية تُدعى شوق، يدخل معها خضر في علاقة. فيما تشارك الفنانة جومانا مراد كضيفة شرف. من الفنانين الجدد على الأحداث: أمير صلاح الدين، لمى كتكت، أميرة الشريف، مدحت تيخة، وأيضاً راندا عبدالسلام.

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