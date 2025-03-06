مخاوف وقلق وسط شعور ماغي بوغصن بعودة الأمل في سادس حلقات مسلسل بالدم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 05:55 مساءً - تصاعدت وتيرة الأحداث في الحلقة السادسة من مسلسل "بالدم"، وذلك عقب دخول "طارق" في مشاجرة مع شقيقه "وليد" لتواصل الأخير مع عصابة كبرى متخصصة في سرقة الأطفال الرضّع وبيعها، وذلك بهدف تحقيق رغبته ورغبة زوجته "ليان" في أن يكون لديهما طفل بعد أن أكدت الفحوصات الطببة بعدم إمكانياتها للإنجاب في المستقبل.

الشعور بالخوف

جلس " وليد" الفنان باسم مغنية، برفقة زوجته "ليان" رولا بقسماطي لإيجاد مخرج من المأزق الذي أصبحا به، ويأتي ذلك بعد مداهمة الشرطة لأفراد العصابة الذين كانوا سيبيعون الطفل الذي سلمته الطبيبة النسائية "آسيا" الفنانة كارول عبود لقاء مبلغ مالي دفعه "وليد" لهما. وبعد أن سيطر القلق والخوف عليهما، قرر الأخير أن يتواصل مع شقيقه المحامي "طارق" بديع أبوشقرا حتى يساعده في هذا الموقف الصعب، وهنا لم يستطع " طارق" التحكم في تصرفاته ليجد نفسه يعنّف شقيقه بطريقة حادة لشعوره بخطورة الموقف، لتقرر "غالية " ماغي بوغصن أن تتدخل لتهدئة الأجواء، وتعهدت أمام "وليد" بأنها سوف تقف هى وطليقها "طارق" بجانبه دون التخلي عنه، وبالفعل نفذت "غالية" وعدها. وبعد أيام طمأنت "وليد" بأن الشخص الذي قبض عليه وكان على تواصل معه من الصعب أن يبوح بأي أسرار أمام جهات التحقيق وإلا سيكون الموت جزاءه، خاصة وأن العصابة التي ينتمي إليها كبيرة وشديدة الخطورة.

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رحلة جديدة ولكن

في الوقت الذي قررت فيه "غالية" وطليقها "طارق" الاستمرار في رحلة البحث عن والديها الحقيقيين، وأثناء جلوس الثنائي مع أحد المسؤولين أو الشخص الذي يتولى مراجعة أسماء السيدات اللواتي وضعن طفلهن في نفس اليوم الذي وضعت فيه "جانيت" طفلها، يقع اختيار غالية على اسم امرأة من النساء اللواتي ولدن في المستشفى نفسه، وأثناء الذهاب لها في منزلها تفاجأوا بالحالة المزرية التي تعيشها المرأة، ووضعها الصحي السيء، إذ تعاني اضطرابات نفسية قد تمنعها من استعادة الماضي، فهل ستنجح "غالية" و"طارق" في أن يجعلا هذه السيدة تستفيق مما هى عليه وتعطيهم بريق أمل في رحلة بحثهما؟ سؤال ستجيب عنه الحلقات القادمة.

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لحظة انتقام

على جانب آخر، قرر المختار سليمان معاقبة "مروان" وسام فارس، لعدم وفاء الأخير بوعده وهو أن يزوّجه شقيقته "حنين" ماريلين نعمان، مقابل تنازله عن مبلغ مالي كبير استدانه منه " مروان" ، ليقوم بإبلاغ الشرطة والتي تقرر فوراً احتجازه، لتتلقى "حنين" هذا الخبر الصادم أثناء تواجدها في المستشفى الذي تعمل به ، لتدخل في نوبة من البكاء ممزوجة بقلق خوفاً على والدتها من أن تتأثر بما حدث، ولحسن حظها كانت "غالية" بجانبها لتطمئنها وتؤكد لها بأنها سوف تذهب حالاً إلى " المخفر- قسم الشرطة" لكي تدافع عن شقيقها "مروان".

مسلسل "بالدم"

يجمع مسلسل"بالدم" نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية، منهم: باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، إلسي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين. وتدور أحداثه حول غالية "ماغي بوغصن" التي تكتشف سراً خطيراً عن عائلتها وميلادها، يدفعها للبحث عن الحقيقة الغامضة حول هويتها الفعلية.

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