باسم سمرة يتصدر التريند بتقليده هذه الشخصية في العتاولة 2 - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - ظهر الممثل المصري باسم سمرة في حلقة يوم أمس في مسلسل العتاولة، وهو يرتدي شعراً إصطناعياً على طريقة مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، حيث لاقى المشهد تفاعلاً واسعاً، وتفاعل المشاهدون مع المشهد الكوميدي بكثرة حيث تصدر التريند.
يعود المسلسل بموسم الجديد لتسليط الضوء على الصراع بين "نصار"، و"خضر"، و"عيسي" بصورة أكثر شراسة ويُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر".
العمل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين... ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى .
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