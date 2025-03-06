إرتفاع عدد مشاهدي حفل الأوسكار 2025 في الـ 5 سنوات الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025 زيادة في عدد المشاهدين، حيث وصل إلى 19. 7 مليون شخص، وهو العدد الأكبر منذ خمس سنوات، وفقًا لأرقام شبكة "إيه بي سي".

تضمن الحفل لحظات مؤثرة، حيث تم تكريم فيلم "أنورا" الذي فاز بـ خمس جوائز، بما في ذلك أفضل فيلم، بالإضافة إلى لحظات من الضحك والعاطفة، مع أفلام مثل "أوبنهايمر" و"باربي" التي حققت نجاحًا كبيرًا العام الماضي.

الرقم القياسي لعدد المشاهدين كان 55 مليون في 1998، بينما شهد الحفل في عام 2021 Yنخفاضًا حادًا بسبب جائحة كورونا، حيث بلغ عدد المشاهدين 9.85 مليون، وبدأ العدد في الإرتفاع تدريجيًا منذ 2022.

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