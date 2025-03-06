حسام حبيب سادس ضحايا رامز جلال في "رامز إيلون مصر" الليلة

ميرنا وليد - بيروت - يستضيف الممثل ومقدم البرامج المصري رامز جلال في برنامج "رامز إيلون مصر" ، الفنان حسام حبيب، و ذلك بعد أذان المغرب، و يُعد حبيب الضيف السادس في الموسم الحالي، بعد الممثلة المصرية زينة، و أحمد فهمي، و أحمد العوضي، و لاعب نادي الأهلي إمام عاشور.



يُعتبر البرنامج من برامج المقالب المميزة التي يقدمها رامز جلال، وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم "أخي فوق الشجرة"، الذي شاركه في بطولته تارا عماد، نسرين طافش، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، حيث قدم دور التوأم في سياق كوميدي.