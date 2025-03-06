زياد يوسف يواصل تألقه الفني ويستعد لطرح أغنية عاطفية خليجية

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الملحن والفنان العراقي زياد يوسف لطرح أغنية عاطفية جديدة، سجلها مؤخرًا في دبي بإستوديوهات صلاح الياسري، حيث يمزج فيها بين اللونين العراقي والخليجي باستخدام اللهجة العربية البيضاء، وأكد زياد يوسف أن الأغنية ستصدر خلال عيد الفطر المقبل، واعدًا الجمهور بأعمال مميزة، ويحافظ يوسف على تواصله المستمر مع محبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على التزامه بتقديم فن راقٍ بأسلوب متجدد، وقد سبق له التعاون مع فنانين بارزين مثل فضل شاكر، عاصي الحلاني، حمزة المحمداوي، ميرنا حنا، ودموع تحسين، محققًا نجاحات واسعة.

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