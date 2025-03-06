شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 6.. رد فعل ياسمين عبد العزيز بعد تأكدها من كذب زوجها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالخميس، 06 مارس 2025 04:06 م
انتهت الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز بنهاية مثيرة، حيث تأكدت ليل من كذب زوجها يوسف (خالد سليم)، الذى أخبرها أنه سيذهب إلى صديقه عادل ثابت لأن لديه مشكلة، وذلك من أجل لقاء زوجته الثانية رقية العسكرى (نيكول سابا)، وفجأة تقرأ ليل خبر وفاة عادل ثابت على السوسيال ميديا.
واتصلت ليل بزوجها يوسف لتعرف تفاصيل ما حدث، خاصة وأنها تعتقد بوجود يوسف هناك، وعندما تتصل به يخبرها بأنه متواجد عند عادل ثابت، ويتحدث معه في مشاكل يمر بها لتندهش ليل من حديث زوجها وتؤكد له كيف تجلس مع عادل والرجل توفى، فهل تستنتج من كذب يوسف أنه على علاقة بسيدة أخرى ومتزوج منها أم يستطع يوسف التحايل على ليل مرة أخرى.مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 5
مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.
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