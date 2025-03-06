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وتقابل حبيب الحلقة 6.. رد فعل ياسمين عبد العزيز بعد تأكدها من كذب زوجها

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وتقابل حبيب الحلقة 6.. رد فعل ياسمين عبد العزيز بعد تأكدها من كذب زوجها

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكريا

الخميس، 06 مارس 2025 04:06 م

انتهت الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز بنهاية مثيرة، حيث تأكدت ليل من كذب زوجها يوسف (خالد سليم)، الذى أخبرها أنه سيذهب إلى صديقه عادل ثابت لأن لديه مشكلة، وذلك من أجل لقاء زوجته الثانية رقية العسكرى (نيكول سابا)، وفجأة تقرأ ليل خبر وفاة عادل ثابت على السوسيال ميديا.

واتصلت ليل بزوجها يوسف لتعرف تفاصيل ما حدث، خاصة وأنها تعتقد بوجود يوسف هناك، وعندما تتصل به يخبرها بأنه متواجد عند عادل ثابت، ويتحدث معه في مشاكل يمر بها لتندهش ليل من حديث زوجها وتؤكد له كيف تجلس مع عادل والرجل توفى، فهل تستنتج من كذب يوسف أنه على علاقة بسيدة أخرى ومتزوج منها أم يستطع يوسف التحايل على ليل مرة أخرى.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 5
وخلال الأحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب بدأت إجلال (أنوشكا) بتنفيذ مخططها لإجهاض ليل زوجة ابنها يوسف خلال الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب، لرغبتها في عدم إنجاب يوسف وليل طفلا جديدا لأن ذلك سيؤثر على علاقة يوسف والعائلة مع رقية العسكرىالمتزوجة من يوسف في السر، وذلك بسبب وجود بيزنس معها وهى التي تضخ أموالا للشركة بعد معاناتها المالية.

 

وخلال الحلقة اصطحبت إجلال، ليل إلى الطبيب التي استعانت بها لتنفيذ مخططها، وقبل وصول ليل وإجلال جهز الدكتور حقنة طبيبة تستخدم في عمليات الإجهاض، وأبلغ ليل أن الحمل يحتاج إلى حقنة تثبيت أخرى للجنين، ويوهما أن الحقنة التي سيعطيها لها من أجل التثيت، ولكنه يعطيها حقنة الإجهاض، ورغم أن الممرضة التي تعمل في العيادة لاحظت الأمر وكانت تنوى اخبار ليل بذلك ولكنها لم تستطع. مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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