شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 6.. رد فعل ياسمين عبد العزيز بعد تأكدها من كذب زوجها والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز بنهاية مثيرة، حيث تأكدت ليل من كذب زوجها يوسف (خالد سليم)، الذى أخبرها أنه سيذهب إلى صديقه عادل ثابت لأن لديه مشكلة، وذلك من أجل لقاء زوجته الثانية رقية العسكرى (نيكول سابا)، وفجأة تقرأ ليل خبر وفاة عادل ثابت على السوسيال ميديا.

واتصلت ليل بزوجها يوسف لتعرف تفاصيل ما حدث، خاصة وأنها تعتقد بوجود يوسف هناك، وعندما تتصل به يخبرها بأنه متواجد عند عادل ثابت، ويتحدث معه في مشاكل يمر بها لتندهش ليل من حديث زوجها وتؤكد له كيف تجلس مع عادل والرجل توفى، فهل تستنتج من كذب يوسف أنه على علاقة بسيدة أخرى ومتزوج منها أم يستطع يوسف التحايل على ليل مرة أخرى.

وخلال الأحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب بدأت إجلال (أنوشكا) بتنفيذ مخططها لإجهاض ليل زوجة ابنها يوسف خلال الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب، لرغبتها في عدم إنجاب يوسف وليل طفلا جديدا لأن ذلك سيؤثر على علاقة يوسف والعائلة مع رقية العسكرىالمتزوجة من يوسف في السر، وذلك بسبب وجود بيزنس معها وهى التي تضخ أموالا للشركة بعد معاناتها المالية.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 5