شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6..كيف يتصرف آسر ياسين بعد رؤية ميار فى منزل دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعرض الليلة مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6، والتي من المتوقع أن تشهد أحداثا مثيرة بعدما انتهت الحلقة الماضية على رؤية محمد عزت (اسر ياسين) لميار (مي عز الدين) من جديد في منزل والدة أسعد (عايدة رياض) ورؤية ابنها.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6 معرفة تصرف محمد تجاه ميار، وهل يذهب للحديث معها خاصة مع بحثه الطويل عنها، أو يصمت أمام تواجد أسعد (دياب)، خاصة بعد قيام طفل أسعد بالذهاب إليها ثم مطالبتها لاحقا بالاعتراف له بما حدث.

وكانت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل قلبي ومفتاحه شهدت محاولة أسعد (دياب) استمالة قلب ميار (مي عز الدين) من جديد، حيث قام بشراء شبكة جديدة وقدمها لها، كما ذهب بها إلى أحد المطاعم الكبيرة ليتناول الطعام معها ويعبر لها عن حبه، ولكن ما حدث كان صادما.

إذ نشب خلاف من جديد بينهما بسبب رؤية ميار له وهو ينظر إلى سيدة أخرى دون احترام تواجدها، إلى جانبها صدمتها من اختيار الطعام وكل شئ بنفسه دون سؤالها عن رأيها أو عن ما تود، لتنتهي الخروجة بكارثية، ويضطرا إلى مغادرة المطعم دون أن يأكلا أي شئ

كما شهد اللقاء الثاني بين محمد عزت (اسر ياسين) وميار (مي عز الدين)، حيث يذهب محمد إلى منزل والدة أسعد (عايدة رياض) برفقة خاله شناوي (أشرف عبد الباقي) في الموعد الذي حدده أسعد لكتب كتاب والدته وشناوي.

وهناك يتعرف محمد على علي ابن أسعد وميار، وبعد خروج مهجة من غرفتها لكتب كتابهما، يتفاجأ بميار خلفها، ويجري عليها ابنها، وسط صدمة وذهول محمد.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه



يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه



مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه



ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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